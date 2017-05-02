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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

В ТЦ «Глобус» эвакуировали 100 человек из-за двух пакетов со спортинвентарем (ФОТО)

В ТЦ «Глобус» эвакуировали 100 человек из-за двух пакетов со спортинвентарем (ФОТО)

В торговом центре «Глобус» на улице Щербакова сегодня утром прошла экстренная эвакуация работников и посетителей. Причиной стали два бесхозных пакета, обнаруженные в здании. О подозрительной находке в полицию сообщила охрана ТЦ. По словам очевидцев, помимо полицейских на место также выезжали пожарные и машина реанимации.

Как сообщил NDNews.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, всего из здания ТЦ было эвакуировано порядка ста человек. «Сегодня утром дежурную часть поступило тревожное сообщение о двух обнаруженных бесхозных пакетах. Охрана ТЦ приняла комплекс мер реагирования, дабы не подвергать людей возможной опасности. Саперы проверили вещи – ничего опасного они не представляли. Кто-то забыл пакеты со спортивным инвентарем. После проверки торговый центр возобновил работу. Но хотелось бы еще раз напомнить жителям быть более внимательными и не оставлять свои вещи в общественных местах».

Фото: Олег Чижов, сообщество «Инцидент Екатеринбург»

Новый День: В ТЦ ''Глобус'' эвакуировали 100 человек из-за двух пакетов со спортинвентарем (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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