В «Ночь музеев» в Академическом откроют экспозицию, которую сможет дополнить каждый

Публикации за 02.05.17

Академический район впервые примет участие в международной акции «Ночь музеев», которая пройдет в Екатеринбурге с 20 на 21 мая. Для жителей и гостей района будет организовано музейное пространство с экспонатами, рассказывающими о самой масштабной стройке города и жизни в самом молодом районе региона. Дополнить выставку сможет каждый желающий – принеся фотографии или памятные вещи.

Музей будет открыт в рамках проекта «Ночь музеев» 20 мая. Посетить его можно будет с 12:00 до 02:00 по адресу: ул. Краснолесья, 161.

«Посетитель выставки сможет познакомиться с историей района в лицах: фотографиями строителей и жителей Академического. Это музей не вещей, а именно людей – тех, кто создал, а потом наполнил жизнью новый район Екатеринбурга. Мало кто знает, как создавались в нашем районе памятники и арт-объекты, почему здесь установлены светофоры для велосипедистов и почему утки гуляют по тротуарам вместе с людьми. Мы расскажем об этом и многом другом», – отмечают организаторы выставки.

На фотовыставке также будут впервые представлены эксклюзивные снимки процесса застройки района, знаковых событий Академического. Кроме того, частью музея станут проекты, которые появятся в районе в будущем. Каждый посетитель музейного пространства Академического сможет оставить свои пожелания или даже нарисовать от руки эскиз нового символа, дома, парковой скульптуры, другого полезного объекта для района.

Авторы идеи приглашают жителей Академического принять участие в выставке, поделиться своими воспоминаниями, историями, артефактами и семейными легендами. Это могут быть значимые вещи, сохраненные вами в ходе ремонта, фото с новоселья или просто первый рисунок ребенка, сделанный в новой квартире. Связаться с организаторами музея Академического можно по телефону: 200-45-44 или по почте i.ekaterinburg@yandex.ru.

Кроме этого, в «Ночь музеев» гости и жители Академического смогут пройти по нескольким экскурсионным тематическим маршрутам, а также принять участие в создании уникального арт-объекта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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