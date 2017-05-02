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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Противоклещевая обработка лесопарков Екатеринбурга завершится к 19 мая

Противоклещевая обработка лесопарков Екатеринбурга завершится к 19 мая

Акарицидная обработка лесопарков Екатеринбурга завершится к 19 мая. По информации минприроды Свердловской области, работы будут проведены на площади 565 гектаров.

В список министерства попали 13 лесопарков областного значения: Санаторный, Оброшинский, Железнодорожный, Шувакишский, Шарташский, Калиновский, Уктусский, Нижне-Исетский, Юго-Западный, Московский, Карасьеозерский, Малоистокский лесные парки и парк Лесоводов России. Кроме того, в Шарташском парке, как наиболее популярном месте отдыха у жителей, будет проведена еще и дератизационная обработка – для профилактики заноса клещей дикими грызунами.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, исполнитель госконтракта минприроды должен будет провести энтомологические обследования на наличие клещей до и после акарицидной обработки. Если численность опасных членистоногих останется высокой, противоклещевая обработка будет проведена повторно.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 2 мая, в Свердловской области от укусов клещей пострадали 1462 человека – это в три раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве с этой недели действует горячая линия по профилактике клещевых инфекций. До 15 мая эпидемиологи отвечают на вопросы, как защититься от нападения клещей и что делать и куда обращаться, если клещ присосался. Телефоны горячей линии указаны на .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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