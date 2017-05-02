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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

В Екатеринбурге раскрыто убийство без вести пропавшего сотрудника ОВД

В Екатеринбурге раскрыто убийство без вести пропавшего сотрудника ОВД

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, 17 апреля 2016 года в екатеринбургский отдел полиции № 12 обратилась женщина с заявлением о пропаже своего отца – сотрудника органов внутренних дел, 1964 г.р. Позже следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в котором заподозрили местного жителя.

В ходе расследования было установлено, что ночью 25 марта 2016 года обвиняемый из телефонного разговора со своей знакомой узнал, что в ее квартире спит нетрезвый мужчина – это и был пропавший. Рано утром обвиняемый приехал в квартиру к знакомой, где обмотал шею спящего мужчины полимерным кабелем и задушил его из ревности.

В дальнейшем, по версии следствия, он перенес труп мужчины из спальни в ванную комнату, где отчленил голову, после чего упаковал труп в полимерный пакет, отвез в лес около поселка Северка и сжег. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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