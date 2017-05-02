В Первоуральске на демонстрацию вышло 17 тысяч человек (ФОТО)

В Первоуральске, городе с населением в 130 тысяч человек, на праздничную демонстрацию вышли 17 тысяч человек, это рекорд в истории города.
Как отмечает корреспондент NDNews.ru , нынешнее шествие отличалось минимальным количеством политически окрашенных лозунгов, хотя, как и в других городах страны, парламентские партии свои колонны в первоуральской демонстрации сформировали. Прямая трансляция шествия на канале Youtube городской администрации собрала две тысячи просмотров.
Первомай в Первоуральске
Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»
Первоуральск. Другие новости 02.05.17
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