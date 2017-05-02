«Уральские авиалинии» получили награду за благотворительный проект «Крылья добра»

Публикации за 02.05.17

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла участие в форуме «Лучшие социальные проекты России» и удостоилась премии и диплома в номинации «Благотворительность» за проект «Крылья добра». Торжественная церемония награждения победителей прошла в минувшие выходные в Подмосковье.

Как рассказали в пресс-службе УА, «Крылья добра» – это совместный проект авиакомпании, благотворительных фондов Константина Хабенского и Русфонда. Пассажиры авиакомпании, зарегистрированные как участники бонусной программы «Крылья», могут пожертвовать в фонды милосердия бонусы за совершенные перелеты. Они будут потрачены на оплату полетов тяжелобольных детей и их сопровождающих в клиники, где им готовы оказать жизненно необходимую помощь.

«Мы выражаем глубокую благодарность за присуждение нам премии и хотим разделить радость от признания наших заслуг в сфере благотворительности с нашими уважаемыми пассажирами. Без их добрых сердец, чуткого отношения к проблемам благотворительности, коллективу «Уральских авиалиний» было бы намного сложнее подарить «Крылья добра» тем, кто нуждается в нашей поддержке. Уверена, что вместе мы сможем осуществить самые сокровенные детские мечты», – руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Вера Гасникова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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