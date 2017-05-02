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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди со снегом

Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди со снегом

Летняя погода, установившаяся в Екатеринбурге и области в последние дни, продолжится недолго. Уже 4 мая циклон принесет в Свердловскую область похолодание, пойдут дожди, на севере – со снегом. Ночами температура опустится до ноля градусов, на севере – до минусовых отметок.

«Хорошая погода будет недолгой. Вдоль Полярного круга на север УрФО перемещается циклон, который в ближайшие дни неблагоприятным образом скажется на погоде Урала: пройдут кратковременные дожди, на севере Свердловской области, Пермского края с мокрым снегом, похолодает. В следующие выходные дни и праздничные дни 7-8 мая погода ожидается также неустойчивой, к 9 мая вероятность осадков уменьшается», – сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Погода начнет портиться уже 4 мая – похолодает до 10-15 градусов, пойдут дожди. К ночи субботы столбики термометров опустятся до ноля. Днем будет в районе 10 градусов, дожди продолжатся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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