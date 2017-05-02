200 тысяч человек от Ревды до Красноуфимска смогут пользоваться высокоскоростным интернетом

Публикации за 02.05.17

Связисты «МегаФона» проложили 270 км оптоволокна от Ревды до Красноуфимска по опорам линий электропередачи. Более 200 тысяч жителей региона теперь могут в два раза быстрее пользоваться интернетом на смартфонах и планшетах. Наряду с вышеуказанными городами быструю и бесперебойную связь получили также жители Нижних Серег, Михайловска, Артей, Ачита и небольших населенных пунктов Ачитского, Красноуфимского и Нижнесергинского районов – села Бакряж, Чатлык, Крылово и Криулино, а также поселки Атиг и Верхние Серги.

Всего к волоконно-оптическим линиям связи «МегаФон» подключил 23 базовых станции. Это улучшило качество звука – устранены посторонние шумы, помехи, эхо во время звонка. Пропускная способность организованного канала связи увеличилась в среднем до 1 Гбит/сек. Это значит, что даже в часы пик абоненты «МегаФона» могут в полной мере пользоваться высокоскоростным интернетом, где бы они ни находились.

«Рост числа базовых станций с трансмиссией, организованной по ВОЛС, – это основа для дальнейшего развития технологий скоростного мобильного интернета в нашем регионе. Подключение объектов связи по оптоволокну позволит удовлетворить спрос свердловчан на самый быстрый интернет. Мощные транспортные сети и их большая пропускная способность дают возможность значительному количеству абонентов с высокой скоростью загружать на смартфон любую информацию: фото, видео, письма и рабочие файлы», – отметила руководитель по инфраструктуре «МегаФона» в Свердловской области Людмила Павлова.

По данным исследовательской компании GfK, за последний год аудитория пользователей мобильного интернета в России выросла на 6 млн человек. Сегодня 56 млн россиян (почти половина населения страны) в возрасте от 16 лет выходят в интернет с мобильных устройств. Чтобы в любом месте иметь доступ к глобальной сети, абоненты все чаще меняют обычные кнопочные телефоны на смартфоны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Чешский вратарь Якуб Коварж возвращается в «Автомобилист». / Свердловские следователи предупредили чиновников об уголовной ответственности за лесные пожары: «Практика уже имеется». / Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди со снегом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»