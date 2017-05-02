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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Начинается реализация имущества отца одного из главных свидетелей по делу МУГИСО / Михаила Самбурского признали банкротом

Начинается реализация имущества отца одного из главных свидетелей по делу МУГИСО Михаила Самбурского признали банкротом

В Екатеринбурге заканчивается сбор требований кредиторов к отцу экс-заместителя министра МУГИСО Владимира Самбурского – его признали банкротом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, введена процедура реализация имущества Михаила Самбурского. Внесение в реестр кредиторов, согласно данным финансового управляющего Евгения Гиматдинова, завершится 11 мая этого года.

Добавим, что Михаил Самбурский числится учредителем ряда компаний. Он является соучредителем ПЖСК «Центральный», ООО «ЧОП Макс СБ» и строительной компании ООО «СК «Регион ВТ».

Напомним, что истцом выступает бизнесмен Владимир Ковязин – учредитель и руководитель ряда юридических лиц, в том числе он руководил такой известной фирмой, как ООО «Похоронный дом «Габбро».

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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