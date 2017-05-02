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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Екатеринбургский Храм-на-Крови оцепили пожарные (ФОТО)

Екатеринбургский Храм-на-Крови оцепили пожарные (ФОТО)

Сегодня жители центра Екатеринбурга были встревожены необычным зрелищем: Храм-на-Крови окружили пожарные машины. Но, как выяснилось, ничего страшного в культовом сооружении не произошло.

Фото Татьяны Тупоноговой
Фото Татьяны Тупоноговой

Как сообщили NDNews.ru в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, сегодня пожарные совместно со служителями Епархии проводят плановые учения по отработке действий при возникновении условного пожара в Храме-на-Крови. В учениях задействованы 20 человек, 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Новый День: Екатеринбургский Храм-на-Крови оцепили пожарные (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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