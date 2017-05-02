Екатеринбургский Храм-на-Крови оцепили пожарные (ФОТО)

Сегодня жители центра Екатеринбурга были встревожены необычным зрелищем: Храм-на-Крови окружили пожарные машины. Но, как выяснилось, ничего страшного в культовом сооружении не произошло.
Как сообщили NDNews.ru в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, сегодня пожарные совместно со служителями Епархии проводят плановые учения по отработке действий при возникновении условного пожара в Храме-на-Крови. В учениях задействованы 20 человек, 5 единиц пожарно-спасательной техники.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 02.05.17
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