Екатеринбургский Храм-на-Крови оцепили пожарные (ФОТО)

Публикации за 02.05.17

Сегодня жители центра Екатеринбурга были встревожены необычным зрелищем: Храм-на-Крови окружили пожарные машины. Но, как выяснилось, ничего страшного в культовом сооружении не произошло.

Фото Татьяны Тупоноговой

Как сообщили NDNews.ru в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, сегодня пожарные совместно со служителями Епархии проводят плановые учения по отработке действий при возникновении условного пожара в Храме-на-Крови. В учениях задействованы 20 человек, 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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