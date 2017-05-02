Бывший тренер «Урала» Побегалов: ставлю 51% на победу уральского клуба

Публикации за 02.05.17

В преддверии финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» NDNews.ru взял экспресс-интервью у бывшего главного тренера «шмелей» Александра Побегалова. Он сегодня находится в Сочи.

– Главный вопрос – ваш прогноз на игру?

– Прогнозы, конечно, неблагодарная тема в футболе. Но интуиция подсказывает, что всё для «Урала» сложится нормально, звезды сойдутся. У игроков команды более высокая мотивация. «Локомотив», конечно, серьезный соперник и кубковый боец. Семин (главный тренер московского клуба – прим. ред.), как вы знаете, четыре раза становился обладателем Кубка России. Но я ставлю 51% на «Урал». Ребята из Екатеринбурга заслужили этот трофей.

– Основные игроки «Урала» получили солидный отдых в преддверии Кубка, это тоже может стать одним из факторов победы?

– Это было абсолютно правильное тренерское решение.

– «Урал» провел скандальный матч против «Зенита», проиграл «Спартаку» – по сути, чемпиону страны этого года…

Корреспондент NDNews.ru Игнат Бакин и бывший тренер екатеринбургского клуба Александр Побегалов

– «Урал» очень достойно смотрелся в этих матчах. Неизвестно, чтобы бы было, если бы в игре против «Зенита» уральцы остались полным составом. Со «Спартаком» обиден был пропущенный гол, но команда после этого не развалилась и проиграла с минимальным счетом.

– Вы быстро ответили на приглашение президента «Урала» Григория Иванова приехать в Сочи?

– Я согласовал все дела в своем клубе, команда работает, сегодня была тренировка… В общем то я воспользовался добрым жестом Григория Викторовича. Для меня «Урал» остается тем клубом, с которым у меня связаны самые лучшие воспоминания. У меня в клубе осталось много друзей. И сегодня я буду по-настоящему, искренне болеть за «Урал».

Напомним, ФК «Урал» пригласил на финал Кубка России против «Локомотива» бывших главных тренеров команды – специалистов, работавших в клубе в разные годы. Это Павел Гусев (работал главным тренером «Урала» в 2003-2004 и 2012-2013 годах), Александр Побегалов (2005-2009, 2012 годы) и Борис Стукалов (2010 год). Финальный матч Кубка России начнется сегодня в 20.45 по уральскому времени.

Сочи, Игнат Бакин

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