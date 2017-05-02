Вице-президент «Урала»: «Мы что-то сломали в этой системе. Должны выиграть»

Публикации за 02.05.17

В преддверии финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» NDNews.ru взял еще одно экспресс-интервью – у вице-президента екатеринбургского клуба Александра Левина.

– Ваш прогноз на матч, Александр Юрьевич?

– Я за «Урал» однозначно. Всё благоприятствует команде. Мы впервые в финале Кубка России, нам трофей важнее. «Локомотив» к этому привык, имеет различные трофеи. Мы вообще не должны были быть здесь сегодня, проигрывая 0:3 «Краснодару» в 1/4 финала… Значит, мы что-то сломали в этой системе.

– Команду не сломили последние проигрыши «Зениту», «Спартаку» и «Тереку» в чемпионате России?

– Нет, это я вам точно говорю. Я со многими говорил из команды. Матч с «Зенитом» нам придал силы, он влюбил в «Урал» огромное количество болельщиков. Мы выглядели тогда значительно лучше. Со «Спартаком» играли экспериментальным составом, и если бы не рикошет, может быть 0:0 сыграли бы.

– Настроение боевое значит в команде?

– Однозначно. Даже не надо настраивать игроков. Даже думаем над тем, чтобы не перенастроить. Главное, не перегореть сейчас футболистам. Общался со старожилами, говорят: «Мы готовы на все 100%».

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