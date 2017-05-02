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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали «Урал» на Вайнера (ФОТО)

Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали «Урал» на Вайнера (ФОТО)

Сегодня в центре Екатеринбурга больше четырех тысячи болельщиков смотрели матч между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» в импровизированной фан-зоне. Сама игра прошла в Сочи, так что не все поклонники «шмелей» смогли попасть на трибуны. Но по накалу эмоций площадка в центре Екатеринбурга не уступала фан-сектору стадиона. Ожидание, радость, досада, надежда и разочарование – подробности в фоторепортаже .

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Матч начался в 20:30 по местному времени. Но за несколько часов до него болельщики стали стягиваться к фан-зоне на улице Вайнера.

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Примечательно, что сильно подвыпивших, а также тех, кто хотел смотреть матч за бутылкой пенного, за оцепление не пускали.

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

В итоге на самой площадке собралось около 2,5-3 тысяч человек и рядом с ней время проводили еще 1-1,5 тысячи болельщиков. Помогла хорошая погода – до позднего вечера в Екатеринбурге было тепло.

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

До начала матча болельщиков развлекали музыканты из Mama Siberian Strret Band, новый коллектив «Мы вместе», образовавшийся после распада группы «N.E.V.A.», а также танцующие «майонезики».

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)
Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Впрочем, все ждали стартового свистка – по словам болельщиков, ожидание матча было похоже на то ощущение, когда ждешь боя курантов в новогоднюю ночь.

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Увы, желаниям многотысячной толпы фанатов «шмелей» не было суждено сбыться. Первый тайм оказался безголевым, во втором сильнее оказались москвичи. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Локомотива».

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Правда, это чуть не послужило поводом для драки. Оказалось, что в фан-зону пришли и болельщики железнодорожников. Но до мордобоя не дошло – фанатов обеих команд развели по углам, как нашкодивших школьников, и они лишь нецензурно перекрикивались в адрес друг друга. Больше никаких намеков на инциденты не было.

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

После финального свистка судьи многие зрители стали расходиться с площадки, не дожидаясь церемонии награждения. Но два десятка человек все же дождались вручения серебряных медалей футболистам «Урала».

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Причем одни болельщики – чтобы освистать. Явно подвыпившие ребята делали в сторону экрана недвусмысленные жесты.

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Другие – чтобы поддержать любимую команду. Некоторые болельщики расстроились до слез поражению «Урала».

Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)
Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)
Новый День: Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали ''Урал'' на Вайнера (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов: «Локомотив» выиграл за счет опыта. / «Локомотив» завоевал Кубок России, обыграв «Урал» в Сочи. Фанаты устроили беспорядки на трибунах, игроки – на поле (ФОТО, ВИДЕО). / На Красноуральском химзаводе снова пожар, в опасной близости от озера с кислотой (ВИДЕО).

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