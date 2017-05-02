Какая боль! Как тысячи болельщиков поддерживали «Урал» на Вайнера (ФОТО)

Публикации за 02.05.17

Сегодня в центре Екатеринбурга больше четырех тысячи болельщиков смотрели матч между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» в импровизированной фан-зоне. Сама игра прошла в Сочи, так что не все поклонники «шмелей» смогли попасть на трибуны. Но по накалу эмоций площадка в центре Екатеринбурга не уступала фан-сектору стадиона. Ожидание, радость, досада, надежда и разочарование – подробности в фоторепортаже NDNews.ru.

Матч начался в 20:30 по местному времени. Но за несколько часов до него болельщики стали стягиваться к фан-зоне на улице Вайнера.

Примечательно, что сильно подвыпивших, а также тех, кто хотел смотреть матч за бутылкой пенного, за оцепление не пускали.

В итоге на самой площадке собралось около 2,5-3 тысяч человек и рядом с ней время проводили еще 1-1,5 тысячи болельщиков. Помогла хорошая погода – до позднего вечера в Екатеринбурге было тепло.

До начала матча болельщиков развлекали музыканты из Mama Siberian Strret Band, новый коллектив «Мы вместе», образовавшийся после распада группы «N.E.V.A.», а также танцующие «майонезики».

Впрочем, все ждали стартового свистка – по словам болельщиков, ожидание матча было похоже на то ощущение, когда ждешь боя курантов в новогоднюю ночь.

Увы, желаниям многотысячной толпы фанатов «шмелей» не было суждено сбыться. Первый тайм оказался безголевым, во втором сильнее оказались москвичи. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Локомотива».

Правда, это чуть не послужило поводом для драки. Оказалось, что в фан-зону пришли и болельщики железнодорожников. Но до мордобоя не дошло – фанатов обеих команд развели по углам, как нашкодивших школьников, и они лишь нецензурно перекрикивались в адрес друг друга. Больше никаких намеков на инциденты не было.

После финального свистка судьи многие зрители стали расходиться с площадки, не дожидаясь церемонии награждения. Но два десятка человек все же дождались вручения серебряных медалей футболистам «Урала».

Причем одни болельщики – чтобы освистать. Явно подвыпившие ребята делали в сторону экрана недвусмысленные жесты.

Другие – чтобы поддержать любимую команду. Некоторые болельщики расстроились до слез поражению «Урала».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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