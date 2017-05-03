Подросток-пешеход пострадал в ДТП на юго-западе Екатеринбурга (ФОТО)

Публикации за 03.05.17

На улице Посадской в Екатеринбурге автоледи за рулем «Фольксваген Поло» сбила подростка, который перебегал улицу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД.

Как утверждает водитель, стаж которой составляет 17 лет, она ехала на зеленый сигнал светофора со скоростью примерно 30-40 км/ч. Ребенок выбежал на дорогу неожиданно между автобусами на остановочном комплексе «Посадская». Женщина применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. С места аварии подростка доставили в лечебное учреждение, медики констатировали у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом левого плеча.

Сотрудники ГИБДД снова обращаются к родителям с просьбой обучать детей правильно переходить проезжую часть и понимать, что машина не может остановиться мгновенно.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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