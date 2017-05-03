По делу о краже невьянской иконы во время Олимпиады в Сочи вынесли приговор

Публикации за 03.05.17

Наталью Беспалову, которую судили за кражу икон и 1,5 млн рублей, приговорили к 4,5 года лишения свободы. В ходе судебного процесса выяснилось, что женщина виновна в краже только одной иконы, а не трех, как предполагалось ранее.

Напомним об этой скандальной истории. В январе-декабре 2014 года в Сочи открылся допофис офиса Свердловского регионального общественного фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов». Руководителем назначили Наталью Беспалову. Предполагалось, что иконы, в том числе предназначенные для продажи, вызовут интерес у гостей Зимних Игр. Но в итоге фонд лишился части своего имущества на сумму около 1,5 млн рублей. Тогда следствие предполагало, что Беспалова иконы продала, а деньги оставила себе. А три иконы она просто похитила – их оценили в 460 тысяч рублей. Ей вменяли ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения, в особо крупном размере»), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»).

Однако ряд фактов не подтвердился. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщину осудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения, в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). В суде было доказано, что Беспалова на самом деле присвоила 1,5 млн рублей, полученные от продажи икон. Однако факт кражи подтвердился только по одной иконе на сумму 95 тысяч рублей, это икона «Святая равноапостольная Княгиня Ольга со сценами жития», принадлежащая Свердловскому региональному общественному фонду «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов». Потому в ходе судебного заседания действия Беспаловой были переквалифицированы на ч. 1 ст. 158 УК РФ (с п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и по этой статье ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В итоге, с учетом частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила, Беспалову приговорили к 4 годам и 6 месяцем лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 220 тысяч рублей. Кроме того, с женщины взыскано 1,5 млн рублей в пользу Свердловского регионального общественного фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» и судебные расходы. Приговор суда в законную силу не вступил.

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

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