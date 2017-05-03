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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Парад Победы в Нижнем Тагиле возглавят три машины УВЗ – легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С (ФОТО)

Парад Победы в Нижнем Тагиле возглавят три машины УВЗ – легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С (ФОТО)

В Нижнем Тагиле идет подготовка к параду Победы. Колонну техники в этом году возглавят три машины корпорации УВЗ – легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С. Сейчас они находятся в механосборочном цехе, где их готовят к участию в шествии. Подготовлена к празднику и «тридцатьчетверка» на постаменте у центральной проходной «Уралвагонзавода». Заводчане помыли и покрасили танк, который заслуженно считается символом Победы.

Т-34-85 (здесь и далее: фото с официального сайта УВЗ)
Т-34-85 (здесь и далее: фото с официального сайта УВЗ)

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, 9 мая по главному проспекту Нижнего Тагила в колонне демонстрантов пройдут ветераны «Уралвагонзавода» и представители каждого его подразделения, самые именитые воспитанники СК «Спутник», а также сотрудники других предприятий интегрированной структуры УВЗ – всего около пяти тысяч человек.

Шествие возглавят заслуженные работники «Уралвагонзавода», которые пронесут исторические знамена. В том числе знамя Государственного комитета обороны, которым завод во время Великой Отечественной войны награждался 38 раз, знамя Народного комиссариата танковой промышленности, в 1946 году переданное предприятию на вечное хранение за огромный вклад в производство танков; знамя Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи.

Новый День: Парад Победы в Нижнем Тагиле возглавят три машины УВЗ – легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С (ФОТО)

Ежегодную помощь и поддержку получат 43 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий и 658 тружеников тыла – ветеранов Уралвагонзавода. Кроме того, в канун 9 Мая специалисты медико-санитарной части предприятия посетили на дому участников войны. Был проведен медосмотр, сформирована и передана индивидуальная аптечка с необходимыми лекарственными препаратами. В честь праздника каждый фронтовик и труженик тыла получил материальную помощь.

Новый День: Парад Победы в Нижнем Тагиле возглавят три машины УВЗ – легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С (ФОТО)

В праздничные дни для ветеранов пройдут торжественные мероприятия. Встретится со своими товарищами и друзьями они смогут во Дворце культуры имени И.В. Окунева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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