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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

В Ревде приставы не пустили в суд мужчину с наручниками и газовым баллончиком

В Ревде приставы не пустили в суд мужчину с наручниками и газовым баллончиком

Судебные приставы задержали очередного посетителя суда, который пытался пронести с собой опасные предметы.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, задержанный гражданин проходил по гражданскому делу в качестве представителя истца. Когда на входе в Ревдинский районный суд пристав поинтересовался, есть ли у посетителя запрещенные к проносу предметы, мужчина ответил отрицательно. Но в ходе досмотра его сумки сотрудники ведомства обнаружили наручники с индивидуальным номером и газовый баллончик. На встречный вопрос приставов мужчина пояснил, что забыл выложить эти вещи. Впоследствии выяснилось, что браслеты-наручники не принадлежат гражданину, так как он не является должностным лицом, которое может использовать спецсредства. Приставы составили протокол личного досмотра вещей и передали задержанного посетителя полиции для выяснения обстоятельств.

С начала этого года свердловские приставы не допустили к проносу в судебные здания 1934 предмета, которые относятся к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам. Также сотрудники ведомства задержали на входе 1873 предмета, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

Ревда, служба информации РИА «Новый День»

Ревда. Другие новости 03.05.17

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