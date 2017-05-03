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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Туши под метр в длину: на озере Щучьем произошел массовый мор рыбы

Туши под метр в длину: на озере Щучьем произошел массовый мор рыбы

В Свердловской области зафиксирован массовый мор рыбы. О ЧП сообщают уральские рыбаки, побывавшие на днях на озере Шучье, которое расположено в Белоярском районе.

«Был на озере Щучьем, там произошел жесткий замор из-за нехватки кислорода. Весь берег усеян карпами 5-15 кг, щуками 0,5-5 кг, карасями и прочей рыбой, тысячи и тысячи единиц, а по размеру в большей степени это туши под метр в длину, – написал на форуме Е1 «Рыбалка» пользователь под ником «FORELS». – Одно из самых загадочных и рыбных мест в Свердловской области просит у нас помощи по расчистке берега и захоронению биологических остатков».

По словам рыбака, от всего этого рыбного изобилия уже пошел запах, поэтому мужчина начал собирать неравнодушных граждан, которые откликнутся и помогут прибрать берега. «Судя по собранной информации, местным жителям это не под силу, а может и не нужно. Арендаторы поодиночке тоже не спешат, или не могут это делать», – отмечает уралец.

В Свердловской природоохранной прокуратуре сообщают, что пока не получали от населения сообщений о ЧП, поэтому проверку пока не начинали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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