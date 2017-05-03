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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Накануне 9 мая в аэропорту Кольцово уничтожат сотни гвоздик из-за заокеанских паразитов

Накануне 9 мая в аэропорту Кольцово уничтожат сотни гвоздик из-за заокеанских паразитов

В аэропорту Кольцово уничтожили партию гвоздик, присланных к Дню Победы из-за «американской заразы».

Как сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области, в грузовом комплексе «Аэропорт Кольцово» при проведении фитосанитарного карантинного контроля срезов цветов гвоздик, поступивших из Эквадора, специалистом отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистом лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» был обнаружен карантинный вредитель – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis). В результате 375 гвоздик пришлось уничтожить.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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