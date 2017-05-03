В Екатеринбурге осужден бывший охранник «Пятерочки», избивавший покупателей магазина

Публикации за 03.05.17

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику ЧОП Александру Кузнечихину, работавшему в магазине торговой сети «Пятерочка». Мужчина, пользуясь служебным положением, неоднократно избивал покупателей, заподозренных в краже продуктов, а также вымогал у них деньги.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Кузнечихин совершал преступления в период с января по февраль 2016 года. Так, 17 января на выходе из магазина охрана задержала мужчину, который подозревался в краже продуктов стоимостью около 490 рублей. Заведующая вызвала в магазин обвиняемого, который завел покупателя в подсобное помещение, где избил его. Потерпевшего отпустили только после того, как его девушка оплатила стоимость продуктов. Также 12 февраля года служба охраны заподозрила двоих мужчин-покупателей в краже продуктов. Кузнечихин также завел их в подсобку и избил. Одному из потерпевших был причине вред здоровью, опасный для жизни.

Таким же способом 27 февраля ЧОПовец расправился с другим подозреваемым в краже – нанес ему не менее 15 ударов по голове и телу. После чего он достал из кобуры пистолет и, угрожая расправой, потребовал от потерпевшего денег. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал Кузнечихину свою банковскую карту и кошелек, в котором находилось 12 тысяч рублей. После этого охранник потребовал принести ему в течение суток еще 12 тысяч рублей, и на следующий день избитый покупатель отдал ему 200 долларов США (по курсу валют сумма на тот период составила свыше 15 тысяч рублей).

Избивая заподозренных в краже покупателей, Кузнечихин рассчитывал на то, что они не обратятся с жалобами в правоохранительные органы на его действия. Тем не менее, против бывшего охранника были выдвинуты обвинения по нескольким уголовным статьям: ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья», ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Рассмотрев дело, суд назначил Александру Кузнечихину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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