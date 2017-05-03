УФАС начало наказывать банки за рекламный спам. Первой жертвой стал УБРиР

Публикации за 03.05.17

УФАС отчиталось о наказании для банка, без разрешения клиентов рассылавшего рекламный спам.

Как сообщили NDNews.ru в ведомстве, основанием к возбуждению дела стало заявление с жалобой на поступление рекламного СМС-сообщения: «Уважаемый Олег Сергеевич! Для Вас специальное предложение! Кредит на доступных условиях с платежом от 6000 р. Вам предварительно одобрена сумма 220000р. Оформление только по паспорту! 8-800-1000-200».

Сообщение пришло от ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». Управлением ФАС установлено, что УБРиР распространил рекламу на абонентский номер заявителя без согласия на получение рекламы.

По закону «О рекламе» такое считается недопустимым. В результате антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей, нарушающей требования ч.1 ст.18 указанного ФЗ. Итоговым наказанием стал административный штрафа в размере 100 000 рублей.

На данный момент штраф погашен.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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