Самолет компании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в Уфе

Публикации за 03.05.17

Экипаж рейса Дубай – Екатеринбург авиакомпании Fly Dubai принял решение сделать вынужденную посадку в Уфе, ссылаясь на неблагоприятные метеоусловия в Кольцово. Но что именно помешало пилотам долетать до пункта назначения, непонятно. В Екатеринбурге борт теперь ждут в 17:30.

Рейс FZ-901 Дубай – Екатеринбург авиакомпании Fly Dubai задерживается на 2 часа. По неизвестным причинам экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Уфе, ссылаясь на неблагоприятные условия в Кольцово, хотя на данный момент в Екатеринбурге тепло и ясно.

Как уточнили в аэропорту Уфы, пассажиры не покидали самолет, борт уже вылетел. По данным онлайн-табло Кольцово, рейс прибудет в 17:30.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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