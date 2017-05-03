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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Роспотребнадзор: в Свердловской области возможно развитие местных случаев малярии

Роспотребнадзор: в Свердловской области возможно развитие местных случаев малярии

В Свердловской области возможно развитие местных случаев малярии в связи с наличием малярийного переносчика (комаров рода анофелес), большого количества подходящих водоемов и возможности завоза возбудителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Для предотвращения этого санврачи контролируют санитарно-техническое состояние зон отдыха. Специалисты ведут сезонные наблюдения за комарами на 6 стационарных пунктах, обследуют анофелогенные водоемы. Кроме того, проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение численности переносчиков малярии.

Перед поездкой в эндемичные по малярии страны Африки, Юго-Восточной Азии, Океании, Южной Америки медики советуют начать прием противомалярийных препаратов. При пребывании в этих странах следует использовать репелленты для защиты от укусов насекомых.

Добавим, в 2016 году на территории Свердловской области случаев малярии зарегистрировано не было, зато с января по март 2017 года – три завозных случая. Установлено, что заражение малярией произошло при пребывании свердловчан в Индии и странах Африки (Либерия, Сьерра-Леоне, Республика Кот-д'Ивуар). Один житель региона скончался от малярии после поездки в индийский штат Гоа.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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