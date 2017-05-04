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Публикации за 04.05.17

МЧС: в Верхотурье сгорел склад с зерном из-за сварщиков

МЧС: в Верхотурье сгорел склад с зерном из-за сварщиков

В верхотурской деревне сгорел склад с зерном. В МЧС уже назвали возможную причину пожара – нарушение требований противопожарного режима при проведении электросварочных работ.

Вчера днем в деревне Лаптева Верхотурского городского округа загорелся деревянный склад с зерном. Огонь распространился на 1400 кв. метров. На место выехали 3 машины и 12 человек личного состава. Удалось избежать распространения огня, пострадавших нет. Только к полуночи пожар был полностью потушен.

«По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения требований противопожарного режима при проведении электросварочных работ. По итогам проверки по факту пожара будет принято решение о привлечении к административной ответственности должных лиц и работников предприятия», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Верхотурский городской округ, служба информации РИА «Новый День»

Верхотурский городской округ. Другие новости 04.05.17

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