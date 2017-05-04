В Нижнем Тагиле питбуль загрыз собаку и напал на ребенка

Публикации за 04.05.17

В Нижнем Тагиле агрессивный питбуль напал на подростка, который выгуливал свою собаку. Мальчик попытался защитить свое животное от бойцовского пса и пострадал сам. Помогли прохожие, которые отогнали агрессора палками.

ЧП случилось 2 мая в Нижнем Тагиле во дворе дома на Садовой, 52. 14-летний мальчик выгуливал питомца, когда на них напал питбуль. «Когда мальчик начал кричать, к нему подбежали несколько мужчин, один вообще выбежал из дома в одних трусах, взяли палки в руки и отогнали питбуля. Мальчик взял собачку, которую пытался защитить, и унёс подальше. У него все руки были в крови», – передает АН «Между строк» комментарий очевидца.

Факт нападения собаки подтвердили в полиции. Там же озвучили версию хозяина бойцовского пса: якобы к нему приехали гости, он оставил с ними собаку, вышел в магазин, в его квартиру зашла соседка и в этот момент собака вырвалась на улицу. «Материалы проверки будут направлены в районную административную комиссию, которая и примет решение в отношении нарушителя. Собака была без намордника и поводка, это явное нарушение, поскольку при выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. Законом «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» статьёй 38 «Нарушение правил содержания домашних животных» за данное деяние предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. А пострадавшим будет рекомендовано обратиться в суд с целью возмещения морального вреда», – пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» журналистам «Между строк».

Екатеринбург, Май 04,, Служба информации РИА «Новый День»

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