В Екатеринбурге ночью тушили масштабный пожар в коллективном саду

Публикации за 04.05.17

Крупный пожар произошел сегодня ночью в Екатеринбурге. Загорелись постройки в коллективном саду «Рябинушка», сгорели строения на площади около 1000 кв. метров.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня ночью загорелись постройки на улице Контролеров, там находится коллективный сад «Рябинушка». Огонь распространился на 1000 кв. метров, сгорели деревянные постройки. Однако пока невозможно точно установить, сколько строений выгорело, возможно, это были самострои, принадлежность строений уточняют в администрации.

На месте работали 22 машины, 45 сотрудников МЧС. Огонь потушили ближе к пяти часам утра, после чего на месте остались две машины – они занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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