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Екатеринбург

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Публикации за 04.05.17

У жителя Екатеринбурга в руках взорвался смартфон: мужчина получил ожоги, подгорела кровать

У жителя Екатеринбурга в руках взорвался смартфон: мужчина получил ожоги, подгорела кровать

У жителя Екатеринбурга в руках взорвался смартфон, который находился на зарядке. Подробностями инцидента поделился на развлекательном ресурсе пользователь под ником Jenchurik.

Фото пользователя Jenchurik с сайта pikabu.ru
Фото пользователя Jenchurik с сайта pikabu.ru

«Если бы взрыв произошел на пять минут позднее – последствия могли быть куда серьезнее, так как мы уже находились в кровати и готовились ко сну. А ночью смарт обычно лежит на изголовье, прямо над нашими головами, – говорится в сообщении. – А так муж отделался парой микроожогов на животе, подгорела кровать, прожжено одеяло и отложены килограммы кирпичей».

Новый День: У жителя Екатеринбурга в руках взорвался смартфон: мужчина получил ожоги, подгорела кровать

Уточняется, что взрыв произошел неожиданно. В тот момент, когда телефон в руках издал резкий хлопок, мужчина откинул его в сторону. Во время возгорания от смартфона отлетела задняя крышка вместе с чехлом, а сам смарт залетел в угол под кровать, где благополучно загорелся. Указывается, что воспламенился смартфон DEXP Ixion X 4,5 LTE, которому было почти 2 года.

Новый День: У жителя Екатеринбурга в руках взорвался смартфон: мужчина получил ожоги, подгорела кровать

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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