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Екатеринбург

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Публикации за 04.05.17

«Медработники к телу даже не подошли», – в Ревде обсуждают падение женщины из окна больницы (СКРИНЫ)

«Медработники к телу даже не подошли», – в Ревде обсуждают падение женщины из окна больницы (СКРИНЫ)

Минувшей ночью в Ревде случилось ЧП – из окна больницы выпала женщина, которая скончалась на месте. Об инциденте сообщили пациенты медучреждения, которые стали его невольными свидетелями, и пожаловались на врачей. По их уверениям, медработники даже не подошли к упавшей женщине, чтобы проверить, жива ли она, и оказать помощь.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информацию опубликовала ревдинка Елена Пирогова на стене группы «» во «ВКонтакте». По словам женщины, из окна на пятом этаже больницы выпала женщина. Муж очевидицы обратился к медикам и сообщил им о ЧП, однако, по словам очевидицы, сотрудники больницы «даже не чухнули», то есть не подошли к пострадавшей и не осмотрели ее, решив, что она мертва. В итоге действительно оказалось, что выпавшая из окна женщина погибла. Тем не менее, сообщение ревдинки в соцсетях вызвало бурю негодования.

Оперативно получить комментарий представителей ЦГБ Ревды о том, действительно ли ЧП имело место быть, не удалось – главврач и его замы находятся на совещании.

Новый День: ''Медработники к телу даже не подошли'', – в Ревде обсуждают падение женщины из окна больницы (СКРИНЫ)

Новый День: ''Медработники к телу даже не подошли'', – в Ревде обсуждают падение женщины из окна больницы (СКРИНЫ)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

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