«Медработники к телу даже не подошли», – в Ревде обсуждают падение женщины из окна больницы (СКРИНЫ)

Публикации за 04.05.17

Минувшей ночью в Ревде случилось ЧП – из окна больницы выпала женщина, которая скончалась на месте. Об инциденте сообщили пациенты медучреждения, которые стали его невольными свидетелями, и пожаловались на врачей. По их уверениям, медработники даже не подошли к упавшей женщине, чтобы проверить, жива ли она, и оказать помощь.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информацию опубликовала ревдинка Елена Пирогова на стене группы «Ревда-инфо» во «ВКонтакте». По словам женщины, из окна на пятом этаже больницы выпала женщина. Муж очевидицы обратился к медикам и сообщил им о ЧП, однако, по словам очевидицы, сотрудники больницы «даже не чухнули», то есть не подошли к пострадавшей и не осмотрели ее, решив, что она мертва. В итоге действительно оказалось, что выпавшая из окна женщина погибла. Тем не менее, сообщение ревдинки в соцсетях вызвало бурю негодования.

Оперативно получить комментарий представителей ЦГБ Ревды о том, действительно ли ЧП имело место быть, не удалось – главврач и его замы находятся на совещании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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