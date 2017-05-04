На предприятии «Синары» Роспотребнадзор обнаружил рассадник крыс и членистоногих

Публикации за 04.05.17

В Каменске-Уральском в ходе проверки ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Синарский трубник» обнаружено, что компания не следит за соблюдением элементарных санитарных норм и правил.

Как сообщили NDNews.ru в региональном управлении Роспотребнадзора, в ходе проверки обнаружено, что руководством предприятия не разработан проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ предприятия; производственный лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха загрязняющих веществ в зоне влияния предприятия осуществляется не в полном объеме и не в соответствии с планом-графиком. Не организован по мониторинг состояния почвы на границе санитарно-защитной зоны предприятия, не проводится производственный лабораторный контроль в местах временного хранения ртутьсодержащих ламп. Не установлены размеры и границы санитарно-защитной зоны предприятия, в предполагаемой санитарно-защитной зоне располагается жилая застройка.

Более того, на предприятии не проводится вакцинопрофилактика сотрудников, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Но самое удивительное, что на предприятии не проводится обследование и оценка на заселенность членистоногими и грызунами, не организованы работы по дезинсекции и дератизации на объектах предприятия и прилегающей территории.

По результатам проверки юридическое лицо ООО «ЖКХ «Синарский трубник» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 04.05.17

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