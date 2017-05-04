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Публикации за 04.05.17

Прокуратура нашла новые нарушения в скандальной ИК-46 в Невьянске

Прокуратура нашла новые нарушения в скандальной ИК-46 в Невьянске

Исполняющий обязанности свердловского прокурора Владимир Маленьких и замначальника регионального управления ГУФСИН Олег Давиденко вчера посетили с проверкой печально известную колонию №46 в Невьянске, где два года назад заключенные устроили голодовку из-за убийства зека. Делегацию проверяющих также сопровождал начальник колонии Сергей Макарихин.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Маленьких осмотрел штрафной изолятор колонии и жилые помещения отрядов, где проверил условия содержания осужденных. В завершении обхода и.о. прокурора провел прием заключенных по личным вопросам.

«В ходе проверки выявлены нарушения в части воспитательной работы с осужденными, применения к ним мер взыскания и поощрения, а также материально-бытового обеспечения осужденных. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, бывший начальник ИК-46 Илья Чикин и несколько его подчиненных были признаны причастными к смерти 26-летнего заключенного Агбарали Агбаралиева. Сотрудники колонии избили зека в штрафном изоляторе и оставили его на двое суток прикованным наручниками к камере. После гибели Агбаралиева более 400 осужденных объявили голодовку, требуя расследовать убийство. По итогам рассмотрения уголовного дела в суде экс-начальник колонии Чиков был приговорен к 13,5 годам лишения свободы, его сообщники получили сроки от 7 до 13 лет тюрьмы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

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