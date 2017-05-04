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Екатеринбург

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Публикации за 04.05.17

Ленин «высказался» против храма-на-воде (ФОТО)

Ленин «высказался» против храма-на-воде (ФОТО)

Екатеринбургский художник Илья Мозги «привлек» к дискуссии о храме-на-воде Владимира Ленина – от лица вождя мирового пролетариата он высказался против строительства культового сооружения в акватории Городского пруда.

Новый День: Ленин ''высказался'' против храма-на-воде (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, граффити появилось на улице Пушкина. На рисунке изображен Ленин с фразой: «Вообще-то, я тоже против строительства храма на воде».

Новый День: Ленин ''высказался'' против храма-на-воде (ФОТО)

«Почки, как и волнение за судьбу пруда набухают», – прокомментировал сам автор рисунка на своей странице «ВКонтакте».

Новый День: Ленин ''высказался'' против храма-на-воде (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

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