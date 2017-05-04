Ленин «высказался» против храма-на-воде (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

Екатеринбургский художник Илья Мозги «привлек» к дискуссии о храме-на-воде Владимира Ленина – от лица вождя мирового пролетариата он высказался против строительства культового сооружения в акватории Городского пруда.

Как передает корреспондент NDNews.ru, граффити появилось на улице Пушкина. На рисунке изображен Ленин с фразой: «Вообще-то, я тоже против строительства храма на воде».

«Почки, как и волнение за судьбу пруда набухают», – прокомментировал сам автор рисунка на своей странице «ВКонтакте».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

Прокуратура нашла новые нарушения в скандальной ИК-46 в Невьянске. / Над Екатеринбургом прошла тренировка военной авиации (ФОТО, ВИДЕО). / На предприятии «Синары» Роспотребнадзор обнаружил рассадник крыс и членистоногих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»