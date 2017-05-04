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Екатеринбург

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Публикации за 04.05.17

В Свердловской области в розницу выбросили нелегальные препараты для ветеринарии

В Свердловской области в розницу выбросили нелегальные препараты для ветеринарии

Россельхознадзор информирует о появлении на рынке незаконных лекарственных средств, применяемых в промышленном рыбоводстве.

Как сообщили в ведомстве, речь идет о незарегистрированном лекарственном препарате для ветеринарного применения «Малахитовый зеленый», производства «ЛенРеактив» (г. Санкт-Петербург), а также не внесенной в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения фармацевтической субстанции «Ciprofloxacin HCL» (страна происхождения – Китай). В случае выявления указанных лекарственных средств для ветеринарного применения необходимо проинформировать Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Дело в том, что незарегистрированные лекарственные препараты могут представлять опасность для животных.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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