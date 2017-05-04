На овощебазу №4 из-за найденной взрывчатки нагрянули саперы

Публикации за 04.05.17

На скандальной овощебазе №4 в Екатеринбурге в эти минуты работают сотрудники ФСБ и саперы «Уралвымпела». Причиной переполоха стал найденный взрывпакет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, факт проводящихся сейчас специальных мероприятий подтверждают в управлении ФСБ РФ по Свердловской области. Однако подробности инцидента пока не раскрывают. По неофициальным данным, на территории овощебазы обнаружили крайне подозрительный легковой автомобиль марки Honda. В салоне иномарки при визуальном осмотре нашли предмет, похожий на взрывпакет и другие вещи, которые вызывали опасение.

Четвертая овощебаза оказалась в информационном поле не в первый раз за последнее время. 25 апреля на территорию торговой точки были стянуты силы правоохранительных органов из-за того, что на площадку в условиях беспорядков пытался зайти новый арбитражный управляющий Ирина Макарова из Санкт-Петербурга. Ранее за овощебазу боролись бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев (осужден на 18 лет в колонии строго режима) и предпринимательницы Татьяна Русина (скончалась в 2016 году).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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