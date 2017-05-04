Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

Прохожим стоит быть внимательнее, проходя мимо Военной прокуратуры на улице Луначарского. Как передает корреспондент NDNews.ru, со здания огромными кусками обваливается штукатурка и облицовка крыши. Никто пока не пострадал только по счастливой случайности.

Речь идет о здании Военной прокуратуры Центрального военного округа, которое располагается на улице Луначарского, 215а. Фасад здания давно никто не ремонтировал и постепенно он обветшал и стал представлять опасность для прохожих. Куски штукатурки, облицовки крыши и кирпичей сыплются на тротуар. Никаких предупреждающих знаков нет, тротуар не перекрыт.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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