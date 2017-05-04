NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 04.05.17

Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)

Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)

Прохожим стоит быть внимательнее, проходя мимо Военной прокуратуры на улице Луначарского. Как передает корреспондент NDNews.ru, со здания огромными кусками обваливается штукатурка и облицовка крыши. Никто пока не пострадал только по счастливой случайности.

Новый День: Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)

Речь идет о здании Военной прокуратуры Центрального военного округа, которое располагается на улице Луначарского, 215а. Фасад здания давно никто не ремонтировал и постепенно он обветшал и стал представлять опасность для прохожих. Куски штукатурки, облицовки крыши и кирпичей сыплются на тротуар. Никаких предупреждающих знаков нет, тротуар не перекрыт.

Новый День: Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)
Новый День: Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)
Новый День: Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)
Новый День: Со здания Военной прокуратуры ЦВО на Луначарского большими кусками обваливается штукатурка (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

На овощебазу №4 из-за найденной взрывчатки нагрянули саперы. / В Свердловской области в розницу выбросили нелегальные препараты для ветеринарии. / В Екатеринбурге подана заявка на пикет возле Храма-на-Крови в поддержку Соколовского.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter