В Академическом День Победы отметят 6 мая: пройдет «Бессмертный полк» и митинг

Публикации за 04.05.17

День Победы в Академическом отметят 6 мая, чтобы 9-го все желающие смогли присоединиться к общегородским мероприятиям. В районе по традиции пройдет свое шествие «Бессмертного полка», а также заложат аллею Победы и устроят митинг и концерт. Тайминг мероприятий – в материале.

«Участники «Бессмертного полка» в Академическом понесут портреты не только тех, кто сражался на фронтах, но и тружеников тыла – ведь их вклад в Победу также неоценим. Подвигу ветеранов будут посвящены митинг и концерт, в котором примут участие почетные гости, участники «Бессмертного полка», школьники района. Мероприятия пройдут на межшкольном стадионе школ № 16 и № 19. Завершится праздник запуском воздушных шаров и голубей в честь 72-й годовщины Великой Победы», – рассказали организаторы.

Сбор участников «Бессмертного полка» в Академическом запланирован на 11:00 6 мая. Шествие в этом году стартует от двух точек: для жителей второго квартала – от Первой детской поликлиники на улице Павла Шаманова, для жителей пятого квартала – от Стелы стройотрядов около школы № 23. Полк пройдет улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы.

Одновременно со сбором участников шествия – в 11:00 – состоится закладка аллеи.

После шествия в 11:50 на межшкольном стадионе школ № 16 и № 19 пройдет митинг и концерт. Запуск шаров запланирован на 12:40.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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