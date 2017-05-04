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Екатеринбург

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Публикации за 04.05.17

До конца мая на улице Малышева обособят полосу для общественного транспорта

До конца мая на улице Малышева обособят полосу для общественного транспорта

Администрация Екатеринбурга продолжает подготовительные мероприятия в рамках предстоящего внедрения новой сети общественного транспорта.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в перечне работ есть и выделение полос для общественного транспорта. Очередной такой участок дорожные службы организуют в течение текущего месяца на улице Малышева от Восточной до Гагарина. Отрезок будет выделен дорожной разметкой. В связи с этим водителей просят строго соблюдать пункт 18.2 Правил дорожного движения.

Напомним, что в настоящее время в уральской столице уже есть участки, где общественный транспорт движется по выделенной полосе. Они организованы на улицах Белинского, Розы Люксембург, Чапаева, Щорса, Энгельса, Челюскинцев, Вильгельма де Геннина, Карла Либкнехта.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.05.17

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