ГИБДД закрыло движение на трассе Екатеринбург – Курган из-за пала травы (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня закрыли движение на 76 километре федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Причиной стала практически нулевая видимость из-за возгорания травы вдоль трассы, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сейчас на месте ведется установка ограничительных знаков для транспорта. Информация о закрытии трассы передана на автовокзалы и автостанции, чтобы ограничить выезд междугородных автобусов. Также оповещено также Управление автомобильных дорог. Очевидцы в Каменске-Уральском сообщают, что загорелось поле возле АЗС «ЛУКойл».

Как сообщили NDNews.ru в региональном управлении МЧС, сухая трава горит с 84 по 87 км. В тушении пожара задействованы 4 единицы пожарной техники, 19 человек.

Фото – интернет-портал KU66.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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