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Публикации за 05.05.17

В Камышлове два школьника избили продавца ради краденого пива (ФОТО)

В Камышлове два школьника избили продавца ради краденого пива (ФОТО)

В Камышлове двое подростков избили сотрудника магазина и украли бутылки пива. Их совершеннолетний подельник в это время «стоял на стреме». Теперь приятелям грозит до 7 лет лишения свободы.

Новый День: В Камышлове два школьника избили продавца ради краденого пива (ФОТО)

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть полиции Камышлова поступило сообщение об ограблении магазина, в ходе которого преступники избили работника. Очевидцы и участники побитый рассказали подробности. Два молодых человека зашли в магазин и у стеллажа с пивом начали «загружаться»: один из парней сложил в рюкзак товарища 12 бутылок, затем взял в руки пак с пивом, после чего приятели пошли к выходу мимо кассы. Сотрудник магазина это увидел, причем одного из несунов опознал – молодой человек уже наведывался за «бесплатным» пивом. Продавец на улице догнал парней, но получил удар тяжелым предметом. Приятели удалились.

Новый День: В Камышлове два школьника избили продавца ради краденого пива (ФОТО)

Полицейские установили их личности. Грабителями оказались два несовершеннолетних 2001 года рождения, учащиеся школ, не судимые. И у них в сообщниках был мужчина 1998 года рождения, не судимый и безработный. Он стоял на стороже, чтобы предупредить об опасности. «В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на семь лет», – добавили в полиции.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 05.05.17

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