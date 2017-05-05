В Камышлове два школьника избили продавца ради краденого пива (ФОТО)

Публикации за 05.05.17

В Камышлове двое подростков избили сотрудника магазина и украли бутылки пива. Их совершеннолетний подельник в это время «стоял на стреме». Теперь приятелям грозит до 7 лет лишения свободы.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть полиции Камышлова поступило сообщение об ограблении магазина, в ходе которого преступники избили работника. Очевидцы и участники побитый рассказали подробности. Два молодых человека зашли в магазин и у стеллажа с пивом начали «загружаться»: один из парней сложил в рюкзак товарища 12 бутылок, затем взял в руки пак с пивом, после чего приятели пошли к выходу мимо кассы. Сотрудник магазина это увидел, причем одного из несунов опознал – молодой человек уже наведывался за «бесплатным» пивом. Продавец на улице догнал парней, но получил удар тяжелым предметом. Приятели удалились.

Полицейские установили их личности. Грабителями оказались два несовершеннолетних 2001 года рождения, учащиеся школ, не судимые. И у них в сообщниках был мужчина 1998 года рождения, не судимый и безработный. Он стоял на стороже, чтобы предупредить об опасности. «В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на семь лет», – добавили в полиции.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 05.05.17

«Человек умер в бараке, не дождавшись нового жилья». Три вопиющих истории о безразличии чиновников к ветеранам. / 5 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Министры схватились за ножи в ресторане, где раньше дрались депутаты (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»