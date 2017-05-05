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Публикации за 05.05.17

В Каменске-Уральском погиб монтажник, сорвавшийся с высоты

В Каменске-Уральском погиб монтажник, сорвавшийся с высоты

В Каменске-Уральском погиб сотрудник ООО «УралЭлектроМонтаж». Мужчина сорвался с высоты в 10 метров.

ЧП случилось накануне около 9 часов вечера. Сотрудник ООО «УралЭлектроМонтаж» занимался укладкой кабеля на высоте 10 метров и по каким-то причинам сорвался вниз. Его доставили в ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский», но спасти его не удалось.

Сейчас прокуратура изучает, кто отвечал за технику безопасности и были ли нарушены эти правила. «В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. Для установления лиц, ответственных на соблюдение на предприятии техники безопасности, запрошены соответствующие документы и должностные инструкции на сотрудников предприятия, в том числе из числа руководств», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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