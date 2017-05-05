Санврачи будут принимать клещей от населения и в праздники

Публикации за 05.05.17

В майские выходные свердловские санврачи продолжат принимать клещей для исследования у граждан, пострадавших от укусов.

Как сообщили NDNews.ru в Роспотребнадзоре, прием будет организован 7 и 9 мая в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: Екатеринбург, пер. Отдельный, 3. Часы работы: с 08:30 до 15:30; справки по телефону: (343) 374-13-79.

Медики напоминают: ежегодно в майские праздники, когда люди активно выезжают на природу, садовые участки, в Свердловской области резко возрастает число пострадавших от клещей – переносчиков множества инфекций. «Если вас укусил клещ, не следует самостоятельно его удалять. Необходимо немедленно обратиться в ближайший травмпункт, где вам окажут квалифицированную медицинскую помощь и решат вопрос о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина, который показан только в том случае, если вы не привиты от клещевого вирусного энцефалита или имеете неполный курс прививок (т.е. менее 3 прививок), а также в первые 48 часов после укуса. Следует помнить, что в сезон активности клещей не рекомендуется введение специфического противоклещевого иммуноглобулина более 1 раза. Для решения вопроса о целесообразности введения противоклещевого иммуноглобулина, начале антибиотикопрофилактики бактериальных клещевых инфекций, вы можете исследовать клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита, лайм-боррелиозом, клещевым эрлихиозом, анаплазмозом и т.д.», – рекомендует Роспотребнадзор.

Напомним, по состоянию на 2 мая в Свердловской области от укусов клещей пострадали 1462 человека – это в три раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве с этой недели действует горячая линия по профилактике клещевых инфекций. До 15 мая эпидемиологи отвечают на вопросы, как защититься от нападения клещей и что делать и куда обращаться, если клещ присосался. Телефоны горячей линии указаны на официальном сайте ведомства.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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