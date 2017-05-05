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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

Руководители Березовской школы-интерната попались на растрате бюджетных денег

Руководители Березовской школы-интерната попались на растрате бюджетных денег

В Березовском возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств в местной школе-интернате. Как выяснила городская прокуратура, руководители образовательного учреждения похитили свыше 1,2 миллиона рублей, нанимая на работу своих близких родственников.

Махинации в школе совершались в период с 2015 по 2016 года. Прокурорская проверка установила, что к педагогической деятельности привлекались люди без соответствующего образования, что противоречит федеральному закону. При этом они занимали должности, в которых не было необходимости для выполнения образовательных и воспитательных стандартов. По итогам 2016 года руководство учреждения начислило излишне стимулирующие выплаты близким родственникам (дети, зять), трудоустроенным в школе. Также работникам из числа близких родственников начислялась заработная плата за совмещение работы по должностям, которых не было в штатном расписании, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Таким образом, были похищено более 1,2 миллиона рублей из бюджета областного и федерального уровней. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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