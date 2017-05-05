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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО)

На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО)

В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мотоциклист. Трагедия случилась на Московском тракте, на выезде в сторону Перми.

Новый День: На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 33-летний мотоциклист, ехавший по левой обочине, не справился с управлением и столкнулся с попутными автомобилями «Ленд-Ровер» и «Ниссан». От полученных травм в результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.

Новый День: На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО)

Сотрудниками ГИБДД уже установлено, что погибший имел водительское удостоверение категории «А», мотоцикл должным образом был зарегистрирован. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Новый День: На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО)

На форуме «Мотоклуб» пользователи сообщают, что байкера звали Георгий, и завтра он собирался отметить день рождения.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

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