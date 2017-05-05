На Московском тракте насмерть разбился мотоциклист (ФОТО)

Публикации за 05.05.17

В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мотоциклист. Трагедия случилась на Московском тракте, на выезде в сторону Перми.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 33-летний мотоциклист, ехавший по левой обочине, не справился с управлением и столкнулся с попутными автомобилями «Ленд-Ровер» и «Ниссан». От полученных травм в результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.

Сотрудниками ГИБДД уже установлено, что погибший имел водительское удостоверение категории «А», мотоцикл должным образом был зарегистрирован. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

На форуме «Мотоклуб» пользователи сообщают, что байкера звали Георгий, и завтра он собирался отметить день рождения.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

В колонне «Бессмертного полка» в Екатеринбурге пройдут до 70 тысяч человек. / Паводок: в Свердловской области остаются отрезанными 28 населенных пунктов. / Руководители Березовской школы-интерната попались на растрате бюджетных денег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»