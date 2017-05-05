Отопление в городах Свердловской области начнут отключать после вторых майских

Публикации за 05.05.17

Муниципалитеты готовятся к завершению отопительного сезона. В Свердловской области уже в 13 территориях готовы отключить батареи, а в одном из них – Артемовском городском округе – уже выпущено постановление о завершении отопительного зимнего периода.

«Это стандартная процедура. Документ рекомендует исполнителям коммунальных услуг «завершить отопительный сезон со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха установится выше 8 градусов по Цельсию». Пока этот момент не наступил. До праздников отключений тепла точно не будет, тем более что в Свердловскую область идет похолодание. А потом будет ясно – день отключения назначит погода», – сообщил заместитель главного инженера по теплотехнической части АО «Облкоммунэнерго» Михаил Подрабинок.

По каждому городу энергетики готовят отдельное распоряжение – «отключаться» территории будут по мере поступления решений глав городов. Последними завершают отопительный сезон северные территории, например, Пелым, где батареи обычно остывают не раньше 25 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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