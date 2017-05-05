«Белки не пострадают»: в минприроде объяснили, как пройдет дератизация на Шарташе

Публикации за 05.05.17

В Шарташском лесопарке в этом году, помимо обычной противоклещевой обработки, запланирована дератизация – травля диких грызунов, которые являются естественными прокормителями опасных членистоногих. Необходимость такой процедуры всерьез обеспокоила жителей района Каменных Палаток. Горожане поделились с NDNews.ru опасениями, что отравляющие вещества могут погубить белок и навредить природе.

Как пояснили информагентству в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, дератизация в Шарташском лесопарке проводится ежегодно вместе с акарицидной обработкой и, по многолетним наблюдениям, не снижает численности популяции белок.

«Специалисты точечно обрабатывают мусорные свалки вблизи частного сектора, где могут обитать крысы. Площадь дератизации составляет до 15 гектаров. В этом году работы будет проводить компания «Комос», которая по санитарным нормам обязана использовать только официально разрешенные препараты», – сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Притула.

Напомним, противоклещевые обработки городских лесопарков завершатся к 19 мая. Общая площадь работ составит 565 гектаров. Помимо Шарташа от клещей будут избавлены еще 12 лесопарков: Санаторный, Оброшинский, Железнодорожный, Шувакишский, Шарташский, Калиновский, Уктусский, Нижне-Исетский, Юго-Западный, Московский, Карасьеозерский, Малоистокский и парк Лесоводов России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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