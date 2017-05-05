В Первоуральске осужденный во время вынесения приговора попытался вскрыть себе вены

Публикации за 05.05.17

Сегодня в Первоуральском городском суде молодой человек после оглашения приговора попытался вскрыть себе вены прямо в зале заседаний.

Как сообщают «Городские вести», молодого человека судили за то, что он дважды совершил контрабанду наркотиков на территорию Российской Федерации.

За незаконное перемещение наркотических средств в крупном размере через таможенную границу, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере и за покушение на незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта Илья Локтев получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Как только судья произнесла приговор, огласив срок лишения свободы, Илья Локтев вскочил на скамью, находящуюся в «клетке», и попытался вскрыть себе вены. Конвойные, присутствующие в зале, тут же пресекли все действия подсудимого.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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