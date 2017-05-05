NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 05.05.17

Доходы Юрия Пономарева за год упали на 2 млн рублей

Доходы Юрия Пономарева за год упали на 2 млн рублей

Заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев отчитался о доходах. В 2016 году он заработал около 4,8 млн рублей ).

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. В собственности у замгенпрокурора имеется квартира площадью 167,5 кв. метров, а в пользовании – помещение в доме гостиничного типа площадью 58,8 квадратного метра. Автомобилей у Пономарева нет, зато транспортным средством – Opel Mokka, владеет его супруга Наталья Крисько (она является председателем Уставного суда Свердловской области). Ее доходы остались почти прежними: 3,14 млн рублей (3,2 млн рублей в 2015 году). Начальник Пономарева, генеральный прокурор России Юрий Чайка, в 2016 году заработал 9,3 млн рублей, его супруга – 8,3 млн. В собственности у Чайки – автомобиль ГАЗ-13, недвижимости у него, согласно декларации, нет.

Бывший полпред в УрФО, а ныне замгенпрокурора по СЗФО Николай Винниченко, задекларировал 4 млн рублей дохода, одну треть квартиры в 224 кв. м и автомобиль BMW X5.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

Питерский СКА интересуется нападающим «Автомобилиста» Голышевым (СКРИН). / Первая ласточка: в Екатеринбурге появились предвыборные листовки (ФОТО). / В Первоуральске осужденный во время вынесения приговора попытался вскрыть себе вены.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter