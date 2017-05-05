Доходы Юрия Пономарева за год упали на 2 млн рублей

Публикации за 05.05.17

Заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев отчитался о доходах. В 2016 году он заработал около 4,8 млн рублей (в позапрошлом году – 6 млн 790 тысяч рублей).

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. В собственности у замгенпрокурора имеется квартира площадью 167,5 кв. метров, а в пользовании – помещение в доме гостиничного типа площадью 58,8 квадратного метра. Автомобилей у Пономарева нет, зато транспортным средством – Opel Mokka, владеет его супруга Наталья Крисько (она является председателем Уставного суда Свердловской области). Ее доходы остались почти прежними: 3,14 млн рублей (3,2 млн рублей в 2015 году). Начальник Пономарева, генеральный прокурор России Юрий Чайка, в 2016 году заработал 9,3 млн рублей, его супруга – 8,3 млн. В собственности у Чайки – автомобиль ГАЗ-13, недвижимости у него, согласно декларации, нет.

Бывший полпред в УрФО, а ныне замгенпрокурора по СЗФО Николай Винниченко, задекларировал 4 млн рублей дохода, одну треть квартиры в 224 кв. м и автомобиль BMW X5.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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