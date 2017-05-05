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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

Концерт рэпера Хаски в Екатеринбурге перенесли из-за вооруженного нападения на музыкантов

Концерт рэпера Хаски в Екатеринбурге перенесли из-за вооруженного нападения на музыкантов

Концерт рэпера Хаски, который должен был состояться 12 мая в Доме печати, будет перенесен на осень, – сообщили организаторы. После того, как на музыкантов и съемочную группу напали во время съемок в Подмосковье, они отменили весь гастрольный тур. Новая дата концерта неизвестна, но все купленные билеты будут действовать.

«Концерт рэпера Хаски, который должен был состояться 12 мая в «Доме печати», будет перенесен на осень, как и весь тур исполнителя. По причине инцидента, случившегося 1 мая в Подмосковье. Все купленные билеты будут действительны на новую дату, которая станет известна позже. Билеты не требуют обмена, а для желающих возврат производится по месту приобретения», – сообщили сегодня в пресс-службе ДП.

О нападении на Хаски и музыкантов стало известно только 3 мая. Как пишут федеральным СМИ, 1 мая музыкантов и съемочную группу напали во время съемок клипа в городе Железнодорожный в Подмосковье. Предварительно – к команде подошли нетрезвые молодые люди, которые после перепалки начали драку, а затем достали оружие. В результате нападения пятерых человек, в том числе и самого Дмитрия Кузнецова (Хаски), доставили в Центральную районную больницу Железнодорожного. Четверо из них получили огнестрельные ранения, еще один – сотрясение мозга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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