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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

На Уктусе в подъезде нашли полураздетую двухлетнюю девочку

На Уктусе в подъезде нашли полураздетую двухлетнюю девочку

В Екатеринбурге в микрорайоне Уктус сегодня нашли двухлетнюю девочку. Ребенка отправили в больницу. Полицейские просят отозваться ее родителей или законных представителей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сегодня около двух часов дня жители дома № 15/18 по пер. Короткий обнаружили в подъезде маленького ребенка. Девочка находилась на третьем этаже одна, без взрослых. На вид ей 2-2,5 года.

Она была одета в болоньевые штаны на подтяжках на голое тело, кофточку и сапожки на босую ногу. Нашедшие ребенка горожане одели ее потеплее, так как потерявшаяся малышка была одета не по погоде. Уточняется, что девочка говорит слова: мама, папа, легко идет на контакт. Сейчас она находится в больнице.

«Полиция Екатеринбурга обращается к законным представителям ребенка, а также гражданам, которые обладают информацией о личности и (либо) местонахождении родителей найденной девочки, сообщайте информацию по телефонам: (343) 356-42-13(дежурная часть), 356-43-54, 8-999-368-14-07(отделение по делам несовершеннолетних)», – добавили в полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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