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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

В Верхней Салде с сегодняшнего дня отменен льготный проезд (ДОКУМЕНТ)

В Верхней Салде с сегодняшнего дня отменен льготный проезд (ДОКУМЕНТ)

В распоряжении NDNews.ru оказалось письмо от руководителя управления социальной политики Верхней Салды директору муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс», уведомляющее об отказе в субсидии, компенсирующей сниженную стоимости проезда для льготников. Причина отказа – долги предприятия. Источники агентства утверждают: муниципальную собственность захватывает местная компания, уже подмявшая под себя комбинат школьного питания.

Как сообщил NDNews.ru источник, хорошо знакомый с ситуацией, лишение льготников скидок на проездные билеты – закономерный итог истории с МУП «Пассажиравтотранс».

«Начнем с того, что муниципальное предприятие уже много лет не осуществляет внутригородские перевозки, хотя у них это прописано в уставе. Они зарабатывают на междугороднем сообщении – оно намного выгоднее. При этом ни копейки не платят за использование муниципальной земли для автостанции и муниципального здания, а парк не обновляют. Куда уходят деньги – вопрос. Прокуратура год назад провела проверку по депутатскому запросу и сочла, что все правильно», – сообщил агентству источник.

Кроме того, по словам местного жителя, у прокуратуры также не возникло вопросов – на каком основании муниципальное предприятие взяло в долг у местного предпринимателя крупную сумму для уплаты налогов. Теперь коммерсант Самвел Эвинян от имени своей компании ООО «Самстрой – Урал» подал иск о банкротстве перевозчика. Полгода назад по такой же схеме Эвинян инициировал дело о банкротстве МУП «Комбинат школьного питания» за долг в 7,5 миллионов рублей. Здание комбината после процедуры банкротства отошло коммерсанту, и там сейчас работает кафе.

Собеседник агентства отметил, что действия «Самстрой – Урал» укладываются в одну и туже схему. Вероятно, в случае с перевозчиком Эвинян претендует на помещения МУП «Пассажиравтотранс» площадью в семь тысяч квадратных метров.

Сегодня ситуация вышла за рамки конфликта хозяйствующих субъектов. В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту NDNews.ru сообщили, что по закону не могут выделять субсидии предприятиям, имеющим долги, и сейчас министерство социальной политики ведет переговоры с частными перевозчиками Верхней Салды, чтобы «подогнать» одно из предприятий под параметры, необходимые для выделения денег. NDNews.ru будет следить за развитием ситуации.

Новый День: В Верхней Салде с сегодняшнего дня отменен льготный проезд (ДОКУМЕНТ)

Новый День: В Верхней Салде с сегодняшнего дня отменен льготный проезд (ДОКУМЕНТ)

Верхняя Салда, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Салда. Другие новости 05.05.17

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