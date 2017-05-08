Сотни эвакуированных заводов, дети за станками и шахтеры-женщины: как Урал помогал фронту (ФОТО)

Публикации за 08.05.17

Средний Урал в военные годы стал главным заводским тылом страны – производили практически все, от танков и сплавов до одежды и кисетов. Здесь сосредоточилась половина промышленного потенциала страны, с оккупированных территорий в Свердловскую область вывозились заводы, учреждения культуры, ученые. По железной дороге уходили эшелоны со станками и людьми, а на месте собирались промплощадки, уплотнялись бараки. Именно в те годы с подачи Твардовского Урал стали называть «опорным краем державы». Накануне 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне NDNews.ru рассказывает, как помогали заводы Свердловская и области фронту.

О том, что происходило в военные годы на Среднем Урале, рассказал заведующий кафедрой истории науки и техники УрФУ Владимир Запарий. Кроме того, в материале используются фотографии с экспозиции Музея истории и археологии Урала «Урал – фронту», экскурсию по музею для агентства провела главный научный сотрудник отдела истории Свердловского областного краеведческого музея Ольга Махонина.

По словам историка УрФУ, в первые же месяцы войны была захвачена большая территория, где находились предприятия, и эвакуация началась уже летом 41-го. Эвакуировали около полутора тысяч предприятий, из них примерно 700 на территорию Урала, в основном в Свердловскую и Челябинскую области. Эвакуация шла в два этапа – в 1941 году и в 1942 году, когда началось второе наступление фашистской Германии, второй этап был менее масштабным. Практически все ученые сходятся на том, что эвакуация для тех условий, в которых она проводилась, прошла максимально хорошо.

Эксперты отмечают, что именно на Урал эвакуировали по нескольким причинам. Во-первых, была уверенность, что до этой территории немцы не дойдут. Во-вторых, здесь, в Свердловской области, были и ценные кадры, и площадки для массового строительства. Как отметил историк, строить промышленную базу начали в 30-ых годах, во время первых пятилеток Урал уже стал экономическим центром. И, конечно, свою роль сыграла развитая железная дорога.

Эвакуировали в основном высококвалифицированных специалистов. Оборудование завозилось на площадки с недостроенными цехами. Профессор привел в пример то, как шла работа на эвакуированном из Киева заводе «Большевик»: оборудование привозили зимой 1941 года, спешно заливали площадки, подводили электричество, уже начинали выпускать продукцию, хотя еще стен не было. И это притом, что зима 1941-42 отличалась сильными морозами.

Киевский завод «Большевик» стал фундаментом для «Уралхиммаша»

Работа на заводах была нелегкой, многочасовой, изматывающей. Случалось даже, что люди погибали, в том числе, от истощения. В то время как в ряде воюющих стран были выходные и отпуска, в СССР максимум, что могли получить тыловики – выходной в неделю. Владимир Запарий отметил, что опоздания карались, но архивные данные говорят о том, что не всегда жесткие меры доводились до исполнения. Все прекрасно понимали – ну отошлют человека куда-то, посадят, а кто будет работать вместо него?

Существовали и поощрения, награды были разные – от благодарностей и грамот до денежного поощрения, дед Владимира Запария, к примеру, на Магнитогорском заводе был премирован чайником машинного масла.

В любой деревне было какое-то предприятие, которое работало на войну. В 1942-43 годах около 85 % выпускаемой продукции составляла продукция военного назначения, гражданского почти не делали. Если не было каких-то заводов – то шили гимнастерки, точили древки для саперных лопат, ложки для автоматов, на пуговичных фабриках наладили производство патронов…

«Это снаряды. С уверенностью можно сказать, что они выпускались на каждом заводе»

Цилиндр черного цвета – заготовка для производства снарядов для «Катюши». Знаменитую боевую машину делали на Уралмашзаводе, в Нижнем Тагиле и Златоусте

Смотровое стекло женщины-металлурга

На Урале было и уникальное производство, без которого в военное время было бы не обойтись. Так, знаменитый завод УАЗ (Каменск-Уральский) – единственный, кто производил алюминий, необходимый для танков и для самолетов. Историк рассказал, что немцы были настолько заинтересованы в его уничтожении, что дважды организовывали экспедицию самолетов с бомбами, целью которых было долететь только в один конец и уничтожить завод. Но долететь они не смогли.

Махонина: «Добыча алюминия осуществлялась на крупнейшем в стране предприятии УАЗ. Производство очень опасное, химически вредное, люди работали не щадя себя. И в то время строился Богословский алюминиевый завод, его пустили в день окончания войны, 9 мая»

Серовский металлургический завод поставлял металл высокого качества, автоматную и пружинную сталь для спусковых крючков для автоматов, гранат.

Фотография работницы Серовского завода

Махонина: «Необходимо было восстановить рудную базу, так как многие шахты оказались в зоне оккупации. И тогда на Северном Урале были обнаружены марганцевые руды».

Работали и женские бригады

Завод № 9 (сейчас – завод им. Калинина) делал пушки. Было алюминиевое литье, танковые моторы лили из алюминия. Урал производил огромное количество снарядов, особенно этим отличился Магнитогорский завод (Челябинская обл.): каждый третий снаряд, выпущенный в годы войны советской артиллерией, был сделан из магнитогорской стали. Производили необходимое для подводных лодок, для авиации, выпускали рации…

Махонина: «Из Химок эвакуировали конструкторское бюро, оно разместилось в Билимбае. Конструкторы Исаев и Березняк проектировали самолет, который назвали БИ-1»

Пистолет-пулемет Шпагина и пистолет-пулемет Судаева

И одним из самых главных производств, налаженных на Урале, стало производство танков. Профессор УрФУ пояснил, что до войны, да и во время войны, танки в других странах собирались штучно, а у нас они были поставлены на поток. И это стало большим технологическим открытием. Танки собирались только хорошо подготовленными специалистами, варились высококвалифицированными сварщиками, которых нам в те годы не доставало. И была придумана автоматическая сварка, на этих автоматах могли работать неквалифицированные сотрудники. Случалось, что эти танки не всегда на 100 % отвечали всем требованиям и приходилось их доводить до ума, но в итоге было выпущено огромное количество танков, так необходимых фронту.

Махонина: «Челябинский тракторный завод, Нижнетагильский завод и Уралмаш – это три крупнейших завода, которые выпускали танки. Там же делали броню: самая толстая для тяжелых танков, поменьше – лобовая для Т-34, боковая для них полегче»

Завод Уралмаш в больших количествах выпускал самоходные САУ, также там наладили выпуск ИС, КВ (серии тяжелых танков); Т-34 в основном изготавливались в Нижнем Тагиле, куда бы эвакуирован Харьковский танковый завод, он назывался Паровозоремонтный завод. По словам Запария, те Т-34, которые победили и стали легендарными, начали выпускать в 1944 году, до этого Т-34 были очень сырые. Интересный момент про танки – они не могут много ездить, им требуется ремонт через каждые 500 км. В мире танки обычно возят, а у нас они ехали сами. И случалось, что их приходилось бросать из-за «выработанного» ресурса – профессор отметил это в качестве одной из причин поражений в первые месяцы.

Танковый перископ

Махонина: «Это Орден Ленина, который получил Уралмашзавод за ударный труд. У них 9 таких орденов»

Работали на военные нужды и химики, в том числе знаменитый академик Постовский – с антибиотиками, сульфамидами, его разработки позволили обеззараживать раны, спасать жизни. Свердловский химико-фармацевтический завод до сих пор работает, находится он около Шарташского рынка. Сначала сульфамид производили в кустарных условиях, в тазах, с использованием хлора, в ручную получали первые граммы. Потом было налажено производство, сульфамид начали выпускать в нескольких видах, в том числе как мазь. А в краеведческом музее есть устройство для таблетирования сульфамида.

Аппарат для сращивания фрагментов костей

Медицинские инструменты и аппарат для таблетирования (внизу справа)

Очень много было переведено высших учебных учреждений. В бывшем здании УПИ было размещено несколько заводов, которые выпускали снаряды. В Уральском научном центре работали академики с мировым именем, кто-то уехал в Куйбышев (ныне Самара), кто-то в Казахстан, но много было и у нас. И в годы войны студенты имели возможность получать знания от людей с мировыми именами, с которыми в обычных условиях они бы просто не встретились. Учились в 3-4 смены, разгружали уголь, работали на производствах, выпускали станки и механизмы.

«На Урал эвакуировали не только предприятия, сюда перевезли учреждения культуры, искусства, был эвакуирован Русский музей, Эрмитаж – он размещался в том числе в музее ИЗО»

Историк рассказал и о том, как проходила реэвакуация. С 1943 года, когда началось освобождение западных районов Украины, Урал начал помогать восстанавливать производство, туда посылали специалистов, станки, механизмы. Позже даже была отчеканена медаль, которая выдавалась за восстановление черной металлургии Украины. С 1944 года туда начали уезжать люди. После войны, после того, как закончилось чрезвычайное положение, никто уже никого не держал – кто хотел, мог уехать, и уезжали на юг, в центр. Только ленинградских держали примерно до середины 50-ых годов. Была ликвидирована жесткая дисциплина. Заводы начали перестраиваться, например, руководители Уралмаша сделали ставку на производство буровых установок. А вот Челябинский тракторный не смог перестроиться с выпуска танков на тракторы, в 1947 у них был серьезный кризис.

Ударники заводов Богословуголь, Егоршинуголь

Образцы продукции Первоуральского новотрубного завода.

В годы войны имел огромное значение, практически все трубы делались там

Как заметил профессор Запарий, труд тыловиков – это был ежедневный подвиг, который в то время как подвиг не ощущался, это была тяжелая работа, которую надо было делать. Кто-то может сказать, что люди рисковавшие жизнью на фронте, более ценны для победы, чем те, кто ковал победу в тылу – это не совсем так. Но историки, военные эксперты уверены – если бы Советский Союз не смог обеспечить армию вооружением, продовольствием снаряжением, конечно, никто бы не победил. Трудно переоценить ту роль, которую сыграл Урал в годы войны, именно тогда он стал называться опорным краем державы, именно тогда появилась знаменитая картина «Урал кует победу».

Махонина: «На производство привлекались дети. И причина была не только в необходимость помочь фронту и в патриотизме. Была и более прозаичная причина – они получали карточки на еду, довольствие служащих было большим, чем иждивенцев»

Махонина: «Личная карта Василия Зырянова. Год рождения 1930, на начало войны ему было 11 лет. Работал рассыльным»

На оккупированных территориях немцы использовали такую обувь для постовых, это боты из войлока с деревянной подошвой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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